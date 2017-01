Consejera de Hillary Clinton asegura que no será nunca más candidata a nada

Neera Tanden, consejera informal de Hillary Clinton aseguró que la ex candidata presidencial no se postulará nunca más a ningún cargo público.

Según Tanden, Hillary “va a encontrar la manera de ayudar a los niños y a las familias en los próximos años, es un compromiso para toda su vida, pero no se presentará nunca más a una elección”.

La consejera de Clinton hizo estas declaraciones en respuesta a una columna de opinión de un analista del diario The New York Times, quien decía que la ex candidata se iba a presentar a la alcaldía de Nueva York.