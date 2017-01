Bashar al Assad: “Voy a liberar a Siria de todos los terroristas”

El presidente sirio Bashar al Assad, dijo en entrevista con medios franceses que está dispuesto a liberar cada centímetro de territorio sirio de los terroristas, calificando así a todos los grupos rebeldes que se encuentran en el país.

El mandatario dijo que no interesa el nombre que tenga el grupo rebelde, el gobierno tiene la legitimidad para liberar cualquier zona controlada por los terroristas. “Nuestra misión constitucional es liberar cada centímetro cuadrado del territorio sirio, eso ni siquiera se discute”.

Al Assad se refirió también a las acusaciones que tiene en su contra de violación a los derechos humanos, crímenes de guerra y lesa humanidad, y dijo que “si hubiéramos hecho tales cosas no tendríamos apoyo, no sería presidente y el Gobierno ya no existiría”. Pudimos resistir durante toda la guerra porque tenemos apoyo popular”.