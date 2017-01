Nicolás Maduro nombra vicepresidente a chavista radical

El Presidente de Venezuela Nicolás Maduro, nombró a Tareck El Aissami como su nuevo vicepresidente, quien deberá sustituirlo en caso de que avance el referendo revocatorio en su contra.

Tareck, de familia sirio-libanesa y que se ha definido radicalmente chavista dijo en su nombramiento que “tenemos que seguir recuperando lo que Chávez nos enseñó: gobernar obedeciendo el pueblo. Es el socialismo la vía para la salvación de la patria, no el capitalismo, no es la burguesía, no es la derecha terrorista y criminal”.