Casa 212: Hoy serán comunicados del procesamiento cuatro oficiales en retiro de la FACh

La ministra en visita de la Corte de Apelaciones, Dobra Lusic, sometió a proceso como presuntos autores de cuasidelito de homicidio a cuatro altos oficiales en retiro de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) por el accidente del CASA 212.

Los oficiales son el general de la FACh en retiro Luis Ili, ex comandante del jefe del Comando de Combate; el general en retiro Julio Frías, ex comandante en jefe de la Quinta Brigada Aérea; el coronel Guillermo Castro, ex jefe del Estado Mayor del Comando de Combate; y el comandante César Pineda, ex comandante del Grupo 8 de Aviación de la Zona Norte, según T13.

Hoy serán comunicados del procesamiento y deberán cancelar una fianza de $100.000 cada uno.

El abogado Ambrosio Rodríguez, defensor de Castro, señaló que estaba en desacuerdo con la resolución de Lusic y que apelará a la decisión.