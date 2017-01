Este sábado el Partido Radical proclamará a Guillier como su candidato presidencial

El Partido Radical proclamará este sábado, en la cúpula del Parque O’higgins, al senador Alejandro Guillier como su candidato presidencial, en un acto al que están invitados los presidentes de todos los partidos de la Nueva Mayoría.

Desde el radicalismo admiten que algunos partidos no participarán del evento que es probable que los líderes de los partidos no participen en el evento en el Parque O’Higgins, debido a que no existe una postura uniforme dentro de la coalición.