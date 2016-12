Osvaldo Andrade y castigo a Rivas: “creo que no debería seguir percibiendo su dieta”

El Presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade se refirió a la situación del desaforado diputado Gaspar Rivas, quien ayer fue sentenciado por el Octavo Juzgado de Garantía a 180 días de presidio, por injurias graves en contra del empresario Andrónico Luksic, a quien tildó de “hijo de puta” por medio de Twitter.

“Es dable inferir que en sus actuaciones se desenvuelve con pleno conocimiento, no solo del uso del idioma de acuerdo a las reglas de la gramática sino que, también, al empleo del idioma en los diversos contextos y usos, particularmente en el medio en el cual fueron manifestadas las expresiones de que se trata”, se podía leer en el fallo del Octavo Juzgado de Garantía, sobre la resolución que adoptó en el marco del caso judicial de Gaspar Rivas tras sus insultos en contra del empresario y presidente de Quiñenco, Andrónico Luksic.

A propósito del fallo, el líder de la Cámara Baja, Osvaldo Andrade especificó que el castigo inhabilitará a Rivas a ejercer su su labor de parlamentario durante todo lo que resta del período. Además, Andrade indicó que “tanto del punto de vista ético como desde el punto de vista legal, creo que no debería seguir percibiendo su dieta. Si una persona no está ejerciendo su rol, no se justifica”.