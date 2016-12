Gaspar Rivas está de acuerdo en no recibir sueldo mientras cumple su condena

Luego de recibir una condena de 180 días de pena remitida por insultar a Andrónico Luksic, y que el Presidente de la Cámara de Diputados Osvaldo Andrade dijera que no era ético que siga recibiendo sueldo mientras dura su condena, el mismo Rivas coincidió con Andrade.

“Yo no tengo problema que no me paguen el sueldo. Me parece que si voy a estar suspendido del ejercicio del cargo, es correcto que no reciba la dieta”. Además, el diputado pidió que se haga una excepción con su caso, ya que la ley estipula que siendo diputado no puede ejercer su profesión de abogado.

“Yo no tengo ningún problema con que se suspenda la dieta, pero la comisión de Ética debería emitir un dictamen que me libere de esa prohibición porque sino me atan de manos” cerró Rivas.