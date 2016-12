Presidente de la Cámara no cree “ético” que Gaspar Rivas reciba dieta durante condena

El presidente de la Cámara Baja Osvaldo Andrade, dijo que no le parece que el diputado Gaspar Rivas siga recibiendo su dieta parlamentaria durante los seis meses que estará imposibilitado de ejercer cargos públicos luego de recibir condena por realizar injurias graves contra Andrónico Luksic.

El legislador dijo que incluso desde el punto de vista legal no debería recibir dinero, ya que no estará ejerciendo su rol. Reconoció que no hay precedente al respecto y la Comisión de Régimen Interno será la que finalmente, resolverá.