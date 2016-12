Bachelet por Punta Peuco: “Arrepentimiento no basta, las familias necesitan saber qué pasó”

La Presidenta Michelle Bachelet analizó lo ocurrido la semana pasada cuando 10 condenados por violación a los derechos humanos pidieron perdón en Punta Peuco y dijo que “arrepentimiento no basta, las familias necesitan saber qué pasó. Hay que dar información de desaparecidos”.

La Mandataria analizó también el debate sobre si se debe permitir a los presos con enfermedades terminales pasar sus últimos días fuera de la cárcel y dijo que no tiene una opinión definitiva y que es importante generar condiciones similares para todos los detenidos.

Con respecto al tema, la Presidenta terminó diciendo que “hay presos que dicen estar terminales para conseguir la libertad, y yo me he dado cuenta que no es así”