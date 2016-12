Parlamentarios oficialistas presionan a Bachelet para definir situación de Cheyre

Parlamentarios oficialistas emplazaron a la mandataria a definir la la permanencia del ex comandante en jefe del ejército, Hernán Cheyre, como miembro del consejo directivo del Servel. A pesar de haber presentado su renuncia en agosto, ésta no ha sido aceptada y Cheyre sigue asistiendo habitualmente a las sesiones del organismo.

Desde el oficialismo siguen pidiendo que se concrete la renuncia del ex comandante en jefe del ejército. Ésto, ya que el actual miembro de la Directiva del Servel sigue concurriendo a las sesiones del organismo a pesar de haber presentado su renuncia en agosto. Esta última se dio luego de que el juez Mario Carroza ordenara su detención el 7 de julio, al establecer que Cheyre fue encubridor en el Caso de la Caravana de la Muerte ocurrido en 1973 en el Regimiento Arica.

Las críticas de los parlamentarios del bloque oficialista apuntan a que la mandataria no ha aceptado formalmente la renuncia de Cheyre. El diputado del Partido Socialista (PS), Juan Luis Castro, dijo que “parece bastante inexplicable que durante harto tiempo no se haya recogido la renuncia del general Cheyre y no hay un nombramiento de reemplazo”.