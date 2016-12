Evelyn Matthei podría querellarse por déficit financiero en la Municipalidad de Providencia

La recién asumida alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, encabezó el primer concejo municipal bajo su mandato e informó que la Corporación de Desarrollo Social tiene un déficit que llega a los $3.399 millones.

Según Matthei, esta deuda se desglosa en $1.425 millones en saldos no ejecutados en programas de educación y $1.973 millones en pagos no realizados a proveedores, principalmente de salud. Por todo eso, no se descarta que pueda existir el delito de malversación de fondos públicos,

“En su momento se me dijo que la deuda era de $1.300 millones. Si yo hubiese sabido esto, en ese momento, jamás hubiese aprobado la fiesta de fin de año para la tercera edad y el aumento de luces navideñas (…) A mí me dieron una información falsa. Yo creo que Josefa Errázuriz tampoco tenía conocimiento de cómo estaba la municipalidad. No creo que Josefa conscientemente me haya dicho una mentira“, expresó la alcaldesa.