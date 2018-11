#LosImperdibles con Loreto Aravena

Imperdibles 16 de noviembre

I.Terrazas.

1.Millesime. Es una suerte de club gastronómico y restaurante abierto al

público que recién en enero va a cumplir un año abierto en el edificio Alonso,

en Alonso de Córdova con El Coihue y que nació en Madrid como una feria de

tres días y que de pronto ya se convirtió en un estable y saltó a México,

donde les fue muy bien. Ahí, hace pocas semanas empezó a funcionar una

exquisita terraza en el -1 del lugar, con lindas mesas de maderas y bien

iluminada con harto verde al lado y con una propuesta bien centrada en

picoteos “del mundo”, porque su cocina se define así.

Donde: Alonso de Córdova 3788 Teléfono: 223819055 9.47301467 Horario:

Lunes a sábado de 1 PM a 1 AM

2.Bidasoa. Es una delicia siempre. Y su terraza, que ya no está adelante –

donde estaba el antiguo hotel, frente a la antigua pequeña piscina- sigue

siéndolo. Es un oasis de calma, porque además de ser muy sobrio adentro,

afuera pasa te sientas a escuchar el ruido de la piscina mientras te tomas un

aperitivo y luego pruebas lo de una carta que no falla: preparaciones como

ensaladas, pastas, carnes, ceviches, platos vegetarianos y hasta veganos, en

su apartado especial de “comida que sana”, apta para celíacos, alérgicos a la

lactosa, diabéticos, veganos, etc.

Dónde: Av. Vitacura 4873 Teléfono: 222421529

3. Bocacielo. Abierto en mayo de este año, este restaurante que está en el

piso 15 de uno de los nuevos edificios de oficina de Kennedy (con Luis

Carrera) tiene una vista privilegiada a la ciudad. Y una terraza que ya está

bien armada, con varias mesas, otra barra (de noche muy bien iluminada),

espacios para los que fuman y resguardada del sol para los que prefieren de

día o de tarde. Es un espacio donde lo que mejor resulta es ir por algo para

compartir, y pedir de esas coctelería de autor que tienta con sólo verla. De

noche tiene Djs pinchando en vivo y a veces, hasta se baila.

Donde: Av. Kennedy 5488, piso 15 (torre Sur) Teléfono: 9.91832050

Horario: Lunes, 12.30 PM a 3.30 PM. Martes y miércoles, 12.30 PM a 3.30

PM y 6 PM a 1 AM. Jueves y viernes, 12.30 PM a 3.30 PM y 6 PM a 3

AM. Sábado, 12:30 PM a 3.30 PM y de 8 PM a 3 AM. Do. 12.30 PM a 6 PM.

4. Bodegón. Está recién abierto. Es el primer piso de la Vinoteca, por lo que

aquí se vuelve a repetir este sistema -sobre todo si se va en la tarde, después

del trabajo- de pasar a buscar por la tienda el vino que más te guste y lo

lleves a descorchar a la mesa. Remodelado por Gino Falcone, quedó como

una mezcla bien ecléctica entre un espacio colonial y una taberna andaluza,

con quesos arrumbados adentro, y charcutería ala vista y con paredes con

azulejo, además de una gran barra. Entretenido ahí por la tarde es llegar a

pedir unos sartenes de hierro como la que es a la española, con chorizos,

sobrasada, pimeitnos, papas, huevos y queso maduro.

Dónde: Nueva Costanera 3955 Teléfono: 22953 6291Horario: Lunes a

sábado de 8.30 PM a 11.30 PM

II.Aire libre



1.Piknic Electronik. Comenzó la temporada de estas fiestas electrónicas al

aire libre que ya llevan cuatro años y se vienen con seis fechas. La primera es

este domingo en los Jardines Piscina Tupahue; la otra el 1 de diciembre en el

Parque Padre Hurtado; la tercera en el Parque Cachagua, Maitencillo; cuarta

en Dunares de Mantagua y dos más en Santiago. Son fiestas electrónicas que

vienen de afuera, y que empezaron en el Parque de Las Esculturas y de a

poco fueron subiendo el cero san Cristóbal hasta llegar a la Piscina Tupahue,

donde será este domingo, desde las 2 PM hasta las 11 PM. Tocarán dos dos

DJs de afuera y dos nacionales y como siempre habrá espacio para

entretener a los niños.

2. Cumpleaños N° 4 de Librería Lolita. Y para celebrarlo van a cerrar la calle

República de Cuba para instalar varias mesas en torno a un gran mesón

donde los que lleguen espontáneamente pongan sus ensaladas, carnes,

picoteos, y hasta vinos, porque será un cumpleaños estilo malón al almuerzo.

Empieza en la mañana con talleres para la familia, y luego la idea es empezar

a sentarse y comer con conocidos o desconocidos. Habrá hartos alumnos de

su taller y también vecinos fieles. Pero Pancho Mouat quiere que vayan más.

Hay un concierto de piano (de cola) a media tarde, en plena calle.

III. Netflix.

1.Segunda Temporada de The Sinner. Salió el 7 de noviembre por Netflix y

acá retoma el thriller con todo. Desde el primer capítulo, al igual que en la

primera temporada, pone en situación de tensión. ¿En torno a qué caso gira?

A un niño que, sin motivo aparente, asesina a dos miembros de una secta

ubicada en las afuera de un pueblo.

IV. Museos de Medianoche. Este viernes, 150 museos,

galerías y centros culturales abrirán hasta las 12 AM y la guía de los que se

sumaron, está en www.museosdemedianoche.cl/#acerca-mdmn.

Destaco lo que va a pasar en Lastarria y barrio Bellas Artes existe Barrio Arte,

que reúne al GAM, el Museo de Artes Visuales (MAVI) y el Museo de Bellas

Artes y se asociaron para celebrar esta noche con exposiciones y

escuchar música en vivo. En la Plaza Mulato Gil de Castro, en el MAVI, a las 9

PM estará Dj Latin Bitman musicalizando una intervención mural del artista

urbano Cucho Avendaño, quien estará haciendo una obra de grandes

dimensiones.

En el Centro Nacional de las Artes de Cerrillos partió a las 6 PM se puede ir a

ver las exposiciones con la guí de un experto, y presentarán la primera

Sonoteca de Música Experimental y Arte Sonoro, Estación Archivo/Móvil, un

proyecto pionero que rescata un patrimonio de más de 700 archivos sonoros.

A las 9 PM toca Chini & The Technicians, banda independiente de pop

alternativo con integrantes que son artistas visuales.

