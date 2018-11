Sebastián Turner, organizador de los “Maorí All Blacks” en Chile

ESTE FIN DE SEMANA VIENE EL “MAORI ALL BLACKS” EN SAN CARLOS DE

APOQUINDO

Este fin de semana se realizará una actividad deportiva especial.

Para Chile no es un partido cualquiera, ni una visita más. El próximo sábado 17 de

noviembre, en el estadio San Carlos de Apoquindo, el rugby tendrá un rol

protagónico: los Cóndores XV, selección nacional de este deporte, recibirán a los

Maori All Blacks, el equipo étnico de Nueva Zelanda (no el primer equipo, como

son los All Blacks) sino que aquel donde la raza juega un rol fundamental: sus

integrantes deben tener confirmada por lo menos 1/16 de sangre maorí.

Al igual que el primer equipo, el conjunto neozelandés también realiza el “Haka”, la

particular danza ritual antes de los partidos, y que representa la unidad, fuerza y

orgullo de la tribu.

Esta visita ya ha tenido momentos emotivos. En el aeropuerto, los neozelandeses

fueron recibidos por un grupo de mapuches chilenos. La comitiva de la Asociación

Mapuche LLUG KYM HUE HUARRIA, encabezada por el lonko José Hueche

Carcaman, llevó consigo kultruns, ñorkiñ y pifilkas, además de su vestimenta típica

para la ocasión para darles la bienvenida a nuestro país.

Descargar : Sebastián Turner 14-11-2018