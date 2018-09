Julio Rojas, autor de “El visitante extranjero”

EL VISITANTE EXTRANJERO, LA PRIMERA NOVELA DE JULIO ROJAS

Julio Rojas es odontólogo. Y este dato no es menor en relación a lo que vamos a

conversar hoy.

Sin embargo, probablemente a ustedes su nombre les suena en otro ámbito.

Su trabajo en el último tiempo – además de la odontología- y que le ha dado gran

reconocimiento, es haberse desempeñado, entre otras cosas, como guionista de

cintas nacionales como “Mi mejor enemigo”, “En la cama”, “La vida de los peces” y

“La memoria del agua”. Además, ha sido guionista, asesor y director de contenidos

en teleseries como No Abras la Puerta, La Chúcara, Soltera Otra Vez, La Poseída,

Un Diablo con Ángel, entre muchas otras producciones de televisión de los

distintos canales de TV nacional.

¿Y por qué decimos que no es menor que sea odontólogo? Porque, según el mismo

ha explicado, como dentista, siempre quiso escribir acerca de lo que podía hacer la

odontología forense en la resolución de crímenes. Y hoy está haciendo su debut

literario, con una novela llamada “El Visitante Extranjero”, un thriller que sitúa a

uno de los mayores asesinos seriales de la historia, Jack El Destripador, en

Valparaíso durante el siglo XIX y que tiene a un dentista forense tras el asesino,

usando su ciencia para perseguir a este terrible homicida.