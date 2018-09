“Los imperdibles” de Loreto Aravena

Este viernes Loreto Aravena nos recomendó datos de panoramas imperdibles en el fin de semana y si viajan fuera de Chile a Perú.

Actividades:

1.OH! Stgo.

Este festival urbano se viene haciendo hace un año y que se está

pensado para que los santiaguinos conozcan Santiago y, de paso, puedan

darse cuenta mejor de la ciudad en que viven. No solo se visitan hitos

arquitectónicos, sino también lugares en construcción, obras de ingeniería y

áreas verdes. Se llama OH! Santiago y es segundo años que se hace. Es este

sábado y domingo y cada lugar con sus horarios de recorrido.

Hay algunos que requieren preinscripción en la pagina de OH! (ohstgo.cl) y

otros no. Recomiendo estos:

-Las obras de la Línea 3 del Metro que es el sábado 8, y lo entretenido es

caminar bajo tierra. Se está construyendo a la altura del 2300 de Av. Américo

Vespucio Norte 2300 y es la estación Los Libertadores, de la Línea 3 del

Metro de Santiago, que se inaugurará a principios del 2019 y que unirá las

comunas de Quilicura con La Reina.

-El Centro Cultural La Moneda, que aunque super visitado, no se ha hecho de

la mano de Cristián Undurraga (sábado, 3 PM) y está la opción de quedarse

después o a la exposición de las ballenas o a la Feria de los Oficios.

-Quinta Michita. Es una conjunto de viviendas proyectado en 1973 por

Fernando Castillo Velasco con casas pareadas y compactas, espaciosas y

luminosas y con una zona para esparcimiento. Era la idea vivir más en

comunidad por lo agobiante que resultaba la ciudad. Será el hijo del arquitecto el

que la recorra el domingo, entre 9 AM y 11 AM.

-EL Ministerio de Desarrollo Social: Será el mismo ministro, Alfredo Moreno,

el que lo recorra a las 9.30 AM las dependencias del nuevo edificio de seis

pisos y cuatro subterráneos del edificio, con sistema de iluminación LED, aire

acondicionado ecológico, puntos limpios de reciclaje y accesos para personas

con discapacidad.

-Recorrido de 42 K Kids. Será un recorrido de educación

medioambiental y patrimonial de 42 kilómetros por la ribera del río

Mapocho, el domingo 9, desde las 10.30 AM. El punto de partida será el Parque Bicentenario de Vitacura (esquina

Isabel Montt con av. Bicentenario) para dirigirse por media hora después,

al parque fluvial Renato Poblete.

2.Restaurantes que hay que probar en Lima.

Para los que se van a tomar las

vacaciones allá hay que ir a restaurantes cuyas especialidades sean por zonas

geográficas de Perú -costa, sierra y selva- y por la influencia de otras culturas

inmigrantes, como la cocina china y japonesa.

-Antigua Taberna Queirolo, para tomar un desayuno como “virrey”. Pan

crujiente, jamón de cerdo con cebollita, café de grano y jugo de papaya son

los ingredientes básicos. Estos son los protagonistas del desayuno limeño que

sirven en la Antigua Taberna Queirolo, en el distrito de Pueblo Libre, a 20

minutos en taxi de Miraflores, abierto desde las 8.30 AM, todos los días.

-La Estrellita del Sur. Es de cocina arequipeña, de la sierra sur, y ahí se

comen los mejores "rocoto relleno" que se hayan probado en la vida. El lugar

está a medio camino entre Miraflores y la Plaza de Armas, y se hacen con la

misma receta de hace 50 años: horneado con paciencia, para que pierda su

picante pero no el sabor. Luego lo rellenan con carne, huevo y pasas, y todo

eso se acompaña con un pastel de papas, que lleva anís y sésamo. Se

acompañan de una chicha rosada de maíz, muy suave.

-Museo Larco. De estilo colonial, de murallas blancas, este museo además de

ser precioso, y albergar 30.000 objetos la cerámica y oro de la Cultura

Moche, del norte de Perú y que reinó ahí por cinco siglos, tiene un

restaurante de mantel largo adentro donde sirven "risotto norteño", una

pierna de pato en salsa de aguaymanto (physalis) y acompañada con risotto

al zapallo loche, chicha de jora (maíz) y ají amarillo.

3.Maratón de firma de libros en Qué Leo Parque Forestal.

Este es un tema que sirve de pretexto para hablar de los escritores chilenos que están

vendiendo harto.

En la Qué Leo Forestal este sábado a las 5 PM van a haber autores

emergentes y más conocidos firmando libros. Son tres bloques, entre las 5

PM y las 8 PM.

5 PM: María José Cumplido, una autora joven, que es historiadora, que el

año pasado publicó Chilenas, sobre 10 mujeres chilenas notables de la

historia chilena como Eloísa Díaz, Sargento Candelaria, JaViera Carrera. Ahora

trae Chilenas Rebeldes, de Ramdom House, con biografías ilustradas de

María Teresa Ruiz, Daniela Vega, Isidora Zegers, Paula Jaraquemada, dos de

las hermanas Serrano, Comandante Tamara.

Gabriel León, un bioquímico y Doctor en Biología Molecular y Celular, que el

año pasado publicó Cienca Pop 1, fue un bombazo porque lo que él hace en

los libros es contar casos curiosos de la ciencia, y en el 2, publicado este año,

escribe del por qué el efecto Placebo y la importancia para el desarrollo de

nuevos fármacos; cuánto se sabe que hay entre los productores de

mantequilla y margarina.



6 PM

Juan Pablo Sáez. Va a estar firmando Operación Requiem, novela negra

sobre la violencia no tan evidente que hubo en la transición democrática. Es

el debut literario de este periodista con un relato entretenido como si uno

tuviera en sus manos una granada a punto de estallar.

Es la historia de la Verónica G, que es líder de un grupo de resistencia que

operaba en Dictadura. La ivnestigacion se la encargan a Julián Oses, un

periodista, y él empieza a conectar a esta mujer con una compañera del taller

de fotografía que tuvo en la universidad. Y a medida que va avanzando, se

encuentra con una peligrosa red de inteligencia, algo que altera su rutina.

Se describe el Santiago de los 90, las galerías de libros usados junto a las

Torres de Tajamar, el Paseo Bulnes, los barrios residenciales de Ñuñoa o la

Casa de Neruda en Isla Negra.

