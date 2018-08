Los Imperdibles en #LoQueFaltaba con Loreto Aravena

Ruta del Café en Barrio Italia

Este 25 de agosto se cierra Av. Italia para celebrar al café en todo el barrio. Es la octava versión con 40 puestos y una fiesta de mayor escala en torno no sólo al café, sino también al té, mate e infusiones.

Algunas actividades para rescatar:

-Una charla sobre la historia, orígenes y tipos de café en el Café Teresita (Av. Italia 1325, local 11) de 12 PM a 1 PM. Luego, ahí mismo, de 1 PM a 2 PM, hay una cata de café, para aprender a identificar las notas aromáticas.

-Otra charla y cata de café en el Montañés Emporio Gourmet (Av. Italia 1334, local 4, Patio Central de Casa Mestiza), para hablar sobre el proceso de tostado, para hacer una cata y preparar el propio café. Inscripciones: Whatsaap +569 99492793. Instagram @Montanes.emporis. Más charlas y actividades en www.barrioitalia.com.

Dónde: Av.Italia, entre Marín y Sucre Horario: Sábado 25 de agosto, de 12 PM a 8.30 PM.

Cafeterías que valen la pena

A propósito de esta gran fiesta en torno al café, hay cafeterías que vale la pena visitar.

1.- Don Bono Coffee & Bakery

Abierta desde fines de 2017, en Av. Los Leones, pasado Carlos Antúnez, es una cafetería con un estilo muy americano, con brunch todos los días, pastelería muy americana y un toque colombiano en honor al dueño: con arepas.

Se inspiró en una tienda de Miami, Cheesecake Factory, muy de tortas prefectas y altas: está el cheese cake, el carrot cake y la caramela.

Las arepas son bastante grande, hechas con base de maíz y zanahoria, relleno con guacamole, cebolla caramelizada, mechada y queso fresco ($ 6.800). Tiene otro con espinaca y otro con betarraga.

Av. Los Leones 712 Teléfono:9.82486413 Horario: Martes a viernes, de 8.30 Pm a 9.30 PM. Sábado, domingo y feriados de 9.30 AM a 9.30 PM

2.- Café Palermo

De marcado sello rioplatense (adentro hay varias de Pepe Mujica pegadas) partió hace cinco años como un pequeño café, con pastelería y café, y harto encanto. Pero luego, en 2017, se amplió para convertirse en un restaurante y bar, donde además de ir a comer se van a ver stand up, teatro y hasta burlesque.

Algunas cenas cuestan $ 24.000, pero este sábado una obra de teatro $ 5.000.

¿Qué es lo típico ahí? El “fernet con coca cola”, muy rioplatense ($ 4.500) y sus vinos: tienen desde el tanat -cepa urguaya que es frutal, agradable al paladar- hasta Malbec, que es una cepa argentina y de la marca Busquet, primera cepa de mendoza que se considera orgánica.

Y por supuesto las milanesa Palermo, al plato grande, apanado y acompañado papas fritas ($6.500).

Dónde: Av. José Manuel Infante 1414. Horario: Lunes a viernes, 9 am a 1 am; Sánafo, lunes a o 9,30 Am 2 am y domingo 9,30 a 12 am y feriados también.

3.- Café Naif

Abierta hace cuatro meses en Av. Pocuro antes de llegar a Roberto del Río, esta cafetería está en una típica casa grande y residencial de Providencia. Lo suyo es la repostería venezolona, que tiene mucho de gringa, y las arepas.

El hit ahí es la torta tres leches, torta de zanahoria ($3.000) y la tres texturas, hecha con tres tipos de chocolate, con mousse, ganache y bizcocho.Eso y un chocolate caliente venezolano bien concentrado y harto cuerpo.

Dónde: Pocuro 2580. Horario: martes a domingo, de 10 Am a 8 PM. Algunos festivos.

El croissant perfecto

1.- Istvan Molnar. Es “EL” fabricante de croissants en Santiago.

Descendiente holandés, de trabajo metódico, hace croissants, pan de chocolate y rollos de chocolate.

A saber: El croissant es harina, sal, agua y masa madre, azúcar, leche y pura técnica Un verdadero croissant no deja con las manos grasosas ni el paladar tampoco y, si es así, quiere decir que tiene aceite o margarina de mala calidad. El croissant es pura mantequilla y de estructura alveolada, que pesa 45 gr y se bebe sólo con café.

Tiene un local chico en LO Encalada, donde se concentra en el pan y toda su bollería, pero más que la venta ahí, su fuerte es el reparto.

Tiene una caja que venden a domicilio y que trae dos croissants, dos panes de chocolate, dos rollosde chocolate, dos croissants de almendra. Son ocho productos por $14.000 y se pide 24 horas antes.

Precios: Croissant solo $ 1.000. Croissant almendra: $ 2.500. Pan de chocolate $1.500. Rollo de chocolate $1.500.

Dónde: Lo Encalada 17 Teléfono: 232711945 Instagram: @istvanmolnaroficial

2.- Pan Mostacho

Tienen los croissants de Istvan. Acaban de abrir una tienda en Casa Costanera que es preciosa. Y todo está impecable, muy fresco. Ahí los croissants cuestan $ 1.800; croissant de almendra, $ 3.400; Pan de chocolate. $ 2.000; rollo de chocolate, $ 2.000. Adentro, tienen sus panes como el “pan Politico”, con el que quedas bien en todas partes (focaccia con aceitunas); el “señorita”, que es delicado de nuez. Morado por dentro.

3.- Panadería Gabilondo

Hace un año y medio que abrió esta panadería que es de un enólogo: José María Gallegos Gabilondo. Se crió en Piacenza, entre Parma y Milán, y vivió rodeado de buena panadería. Luego de trabajar años para varias viñas, entró a la panadería, a la masa madre y todas esas hierbas. Y hace productos bien puristas, no con mucha mezcla, salvo el que tiene semillas. El resto panes de campo y focaccia. Ahí recibe todas las mañanas un cargamento de croissants, los que además de tener en su local para que la gente llegue y pase y se los coma ahí con un café, los vende a sus vecinos. El Café de la Barra se los compra. Se van en poco rato, porque sus croissants están bien hechos, con esa exaltación de la mantequilla y sin que se le note. $ 1.000

La serie de Netflix Marcella

Es una serie británica que no es nueva: se estrenó en julio de 2016 y ahora en junio de 2018 sacó su segunda temporada.

De ocho capítulos cada temporada es sobre una detective, Marcella Backland (Anna Friel), que decide volver a trabajar después de varios años en pausa luego de pasar por un capítulo bien traumático en su vida. Ella sufre de un trastorno (blackouts con períodos graves de amnesia), lo que complica bastante la historia, no así su pericia para ir acortando la brecha para encontrar a los asesinos de esas mujeres.

Descargar : Loreto Aravena 24-08-2018