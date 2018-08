Dr. Óscar Arteaga, miembro del directorio del Foro Nacional del Cáncer y testimonio de Margarita, quien fue paciente con cáncer.

EL CÁNCER COMO UNA DE LAS PRINCIPALES AMENAZAS PARA NUESTRO PAÍS

El cáncer no solo es una enfermedad devastadora para los enfermos y sus familias.

También tiene indudables efectos sociales y económicos, que hacen urgente una

intervención global de la enfermedad que va mucho más allá de la atención

médica. Así, hoy en la Fundación Foro Nacional de Cáncer están trabajando para

proponer una ley o un programa nacional de cáncer que hasta el momento no

existe.

Solo en cifras económicas se estima que en Chile se pierden US$ 3.500 millones

cada año por muerte prematura y discapacidad relacionada con el cáncer cada

año.

Un estudio sobre los costos específicos de esta patología, desarrollado por el Foro,

mostró que solo el año 2009 se gastaron más de US$2.100 millones de dólares

“cifra que debe ser significativamente mayor por el incremento sostenido de

mortalidad diagnóstico tardío y nuevos tratamientos para la enfermedad.

Este jueves comenzará el seminario “Cáncer en Chile: Impacto Económico y Social-

Alianzas Público- Privada”, que reunirá a expertos mundiales de la materia.