Ángelica Zegers, Fundadora y directora de Fundación Impacta

¿Qué dirías si te invitaran a invertir y ayudar?, ¿conoces la fundación impacta?, aquí en Déjate Caer, Soledad Onetto conversó con Ángelica Zegers, Fundadora y directora de Fundación Impacta.

Fundación Impacta es una esta institución sin fines de lucro -que reúne a

destacadas personalidades como Ricardo Lagos, Óscar Landerreche y David

Gallagher, entre otros- y que fue creada con el fin de abordar el tema de la

pobreza, buscando vincular a organizaciones privadas que desarrollan planes

sociales para que se transformen en políticas públicas, apoyadas con recursos del

Estado. La idea es impulsar el emprendimiento social, pensando en las personas

más vulnerables.

En el directorio de Fundación Impacta, que fue fundada por la ex asesora del

Ministerio de Desarrollo Social, Angélica Zegers, participan el abogado Luis

Cordero, el coordinador de asesores del Ministerio de Economía, Cristóbal

Marshall, y el ex contralor de la República Ramiro Mendoza.

Otras personalidades ligadas a la fundación son el ex presidente del Banco Central

Rodrigo Vergara; el profesor de Harvard Michael Cru; el presidente de Empresas

Transoceánicas, Christoph Shiess, y el investigador del Centro de Estudios Públicos

(CEP) Slaven Razmilic; Verónica Monroy, Catalina Mertz, Rebeca Ríos, María

Catalina Saieh, Tomás Campero y José María Eyzaguirre.