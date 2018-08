“Los Imperdibles” en #LoQueFaltaba

Este viernes Loreto Aravena nos recomendó datos de tres aperturas importantes de este último mes y que vale la pena visitar, un adelanto para celebrar el “Día del Lomito” y tres películas de Sanfic que hay que ver sí o sí.

Tres aperturas importantes de este último mes y que vale la pena visitar

1. La Salvación

Es la nueva apertura de la Plaza EL Sol, ahí donde está el Baco, y su especialidad es el 5to cuarto, como se les llama a los desperdicios de la vaca y el chancho (cabeza, las orejas y las patitas del chancho) que el chef ahí convierte en manjar. Los platos destacados son la “lengua y coliflor” ($ 8.700) que es una maravilla de textura muy suave, que se acompaña con un puré de coliflor; las “croquetas del señor chancho” ($ 4.200), que son de pernil, suaves por dentro y crocantes por fuera, y bañadas en suave mostaza y encurtidos de la casa.

Dónde: Andrés Bello 2233 local 104 (Plaza El Sol) Horario: lunes a sábado,12 PM a 12 AM

2. Bar La Providencia

Lleva un mes en Av. Bilbao y es un agrado de lugar por su estética, muy de decoración muy de Soho. Tiene una carta sencilla y muy rica y una barra que rescata los tragos clásicos de la coctelería nacional. ¿Los recomendados? El “berrie tu madre” ($5.500) en vaso con forma de calavera, con tequila macerado y confitura de berries y un dejo bien picante. El “la Pau” ($ 5.500) con vodka, limón y licor de violeta. Y el “bubble tea” ($ 4.900) que es una mezcla de té Earl Grey con gin, confituras de piña y un toque de limón.

Dónde: Av. Bilbao 944 Horario: martes a jueves, 7 PM a 12.30 AM. Viernes y sábado, 7 PM a 1 AM.

3. Arrocería Cienfuegos

Es un restaurante muy bien decorado, que está en Alonso de Córdova, metido en el primer nivel de un edificio de oficinas, y cuya especialidad es el arroz en todas sus formas y con una coctelería de autor que merece un punto aparte. ¿Qué hay que ir a probar ahí? EL Pichuncho, y su inigualable vaina.

Dónde: Alonso de Córdova 3788 (Edificio Alonso)

Un adelanto para celebrar el “Día del Lomito”

Es el 24 de agosto y acá recomiendo tres lugares donde probar los mejores de la plaza.

1. El Lomito de Ciro´s Baer, esta fuente de soda que partió hace décadas en calle Bandera, pero que ahora está Isidora Goyenechea con toda su carta bien chilena. EL lomito chacarero, exquisito. Destaco el lugar, porque aparte, tiene una gracia: todos los sábados a la 9 PM está llevando música en vivo. Hubo hace poco un ciclo de Jazz huachaca con Cuti Aste, una banda de swing bien entretenida y este sábado hay boleros Natalia Ramirez.

Dónde: Isidora Goyenechea 2971 Horario: lunes a viernes, de 9 AM a 12 AM. Viernes, sábados y feriados, 10 AM a 12 AM

2. La Fuente Mardoqueo. También se ha convertido en un clásico. Empezó en el barrio Yungay y ya va en los tres locales, entre ellos uno en Bilbao y otro en Bosque Norte. Los lomitos ahí son famosos porque van a razón de 300gr dentro de un pan que sólo se hace para el local, una mezcla entre frica y amasado.

Dónde: Av. Francisco Bilbao 2639 Horario: lunes a domingo, 12 PM a 11 PM.

3. Soler Santiago. Lleva cuatro años en Nueva Las Condes y es un éxito. Nace del tradicional local de la carretera 5 Sur, a la entrada de Curicó, que partió como fábrica de las cecinas soler. Sus lomitos son otra cosa: blandos, bien sazonados y vienen listos para echarlos a la olla y sin que se sequen. El público es de todo.

Dónde: Los Militares 5934 Local E y F (a nivel de subsuelo en una especie de pasillo que une Los Militares con Cerro El Plomo) Horario: lunes y martes de 9 AM a 4.30 PM. Miércoles a viernes, de 9 AM a 9.30 PM. Sábado: 12.30 PM a 4.30 PM

Tres películas de Sanfic que hay que ver sí o sí

Está de muy alto nivel el Sanfic de este año, que ya va en su versión 14. Son de un circuito menos comercial, y está recién estrenadas. Destaco tres.

1. El Angel. Una cinta argentina, estrenada en el Festival de Cannes en mayo de este año, en la sección Una Cierta Mirada, que se sitúa en el Buenos Aires de 1971 y es sobre un personaje real, Carlos Robledo Puch encerrado por 40 robos y 11 homicidios y conminado a pasar 45 años de cárcel. Es prisionero más antiguo en la historia argentina.

Lunes 20, 21.00 hrs. Hoyts Plaza Egaña y Martes 21, 19.30 hrs. Hoyts Plaza Egaña

2. El Infiltrado del KKKlan. Del cineasta estadounidense Spike Leeentusiasmó a la crítica con éste, su más reciente trabajo estrenado en la Competencia Oficial del Festival de Cannes 2018, donde recibió el Gran Premio del Jurado.

Martes 21, 21.00 hrs. Hoyts Plaza Los Dominicos y miércoles 22, 22.00 hrs. Hoyts Palaza Egaña

3. Wildlife. El primer largometraje del actor estadounidense Paul Dano (Petróleo sangrientoy Pequeña Miss Sunshine). Abrió la Semana de la Crítica del Festival de Cannes y está basado en la novela homónima del destacado escritor Richard Ford, sobre una familia que llega buscando nuevas oportunidades a un pueblo donde llueve una ceniza que altera la conciencia de las personas.

Sábado 25, 20.10 hrs. Hoyts Plaza Egaña

¿Dónde ver la cartelera? http://www.sanfic.com/sanfic-14/programacion-y-sedes/

¿Dónde comprar la entrada? http://cinehoyts.cl/muestras-y-festivales/sanfic14

FOTO: Infinita

