José Manuel Edwards | Diputado Independiente

A cuatro años del atentado que acabó con la vida del matrimonio Luchsinger Mackay, el parlamentario ex RN se refirió a la violencia actual de la Araucanía (sólo hoy han habido tres atentados) y al caso de la machi Francisca Linconao. Según Edwards, no es razonable exigir un proceso especial a Linconao y debe asegurarse la igualdad ante la ley. Además, recalcó que la Nueva Mayoría se está poniendo del lado de los victimarios y no de las víctimas.